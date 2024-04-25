Виплати ВПО перевірять
Порівнюватимуть данні ВПО, надані реципієнтом для призначення допомоги, які були надані Міністерством соціальної політики, та інформації суб’єктів надання інформації.
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Для верифікації уряд використовуватиме автоматизовані бази данних, інформаційні системи та реєстри.
Тобто перевірятимуть достовірність даних, які українці надали, щоб отримати допомогу для ВПО.
На що звертатимуть увагу
- групу інвалідності згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності;
- взяття на облік ВПО згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;
- наявність однакових записів з персональними даними реципієнта, якому призначено допомогу ВПО за різними особовими справами;
- відбування покарання в місцях позбавлення волі; засудження за вчинення кримінального правопорушення;
- наявність житлового приміщення, знищеного або пошкодженого (до ступеня непридатного для проживання);
- наявність задекларованого/зареєстрованого місця проживання реципієнта на території територіальних громад, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією;
- наявність задекларованого/зареєстрованого місця проживання реципієнта за адресою житлового приміщення, що зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій;
- перебування за кордоном більш як 30 календарних днів підряд чи більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання;
- настання протягом трьох місяців перед зверненням або під час отримання допомоги ВПО подій, пов’язаних з:
- придбання транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років;
- купівлю на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, земельної ділянки, квартири (будинку);
- оплату (одноразово) на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, інших товарів довгострокового вжитку згідно з інформацією банків;
- купівлю безготівкової та/або готівкової іноземної валюти на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень, згідно з інформацією банків;
- наявність на 1 число місяця, з якого призначається допомога, або на 1 число кожного місяця, в якому отримується допомога:
- на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищує 100 тисяч гривень, згідно з інформацією банків;
- у власності житлового приміщення, що розташоване на територіях, не включених до переліку територій бойових дій або тимчасової окупації.