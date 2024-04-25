Выплаты ВПЛ проверят
Сравнивать данные ВПО, предоставленные реципиентом для назначения помощи, которые были предоставлены Министерством социальной политики, и информации субъектов предоставления информации.
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Для верификации правительство будет использовать автоматизированные базы данных, информационные системы и реестры.
То есть проверять достоверность данных, которые украинцы предоставили, чтобы получить помощь для ВПО.
На что будут обращать внимание
- группу инвалидности согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности;
- постановку на учет ВПЛ согласно данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах;
- наличие одинаковых записей с персональными данными реципиента, которому назначена помощь ВПЛ по разным личным делам;
- отбывание наказания в местах лишения свободы; осуждения за совершение уголовного преступления;
- наличие жилого помещения, уничтоженного или поврежденного (до степени непригодного для проживания);
- наличие задекларированного/зарегистрированного места жительства реципиента на территории территориальных общин, информация о которых содержится в перечне территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией;
- наличие задекларированного/зарегистрированного места жительства реципиента по адресу жилого помещения, что разрушено или повреждено в результате боевых действий;
- пребывание за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения;
- наступления в течение трех месяцев перед обращением или во время получения помощи ВПЛ событий, связанных с:
- приобретением транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее пяти лет;
- покупке на сумму, превышающую 100 тысяч гривен, земельного участка, квартиры (дома);
- оплату (единовременно) на сумму, превышающую 100 тысяч гривен, других товаров долгосрочного потребления согласно информации банков;
- покупку безналичной и/или наличной иностранной валюты на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен, согласно информации банков;
- наличие на 1 число месяца, с которого назначается помощь, или на 1 число каждого месяца, в котором получается помощь:
- на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тысяч гривен, согласно информации банков;
- в собственности жилого помещения, расположенного на территориях, не включенных в перечень территорий боевых действий или временной оккупации.