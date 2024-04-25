Выплаты ВПЛ проверят

Сравнивать данные ВПО, предоставленные реципиентом для назначения помощи, которые были предоставлены Министерством социальной политики, и информации субъектов предоставления информации.

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Для верификации правительство будет использовать автоматизированные базы данных, информационные системы и реестры.

Обратите внимание! Всю информацию, кроме той, которая с ограниченным доступом, будут передавать системой государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".

То есть проверять достоверность данных, которые украинцы предоставили, чтобы получить помощь для ВПО.

На что будут обращать внимание