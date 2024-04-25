Как увеличить пенсию

Некоторые украинцы могут увеличить свои действующие пенсионные выплаты. Это возможно, благодаря предоставлению в ПФУ определенной документации.

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Речь идет, в частности, о документах, удостоверяющих дополнительный страховой стаж и размер заработной платы. Рост выплат также вероятен, из-за получения пенсионером определенного статуса, таким может быть:

ветеран войны;

почетный донор;

лицо, имеющее особые заслуги перед государством

Обратите внимание! Увеличить пенсию можно и через переход с одного вида пенсии на другой. Как это сделать и действительно ли это выгодно, читайте здесь.

У кого вырастут пенсии в мае

Пенсионеры старше 70 лет могут получить специальную надбавку к пенсии. Такая доплата по возрасту начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсионной выплаты.

Размер надбавки меняется с возрастом. По состоянию на теперь, эта доплата такова:

лица от 70 до 74 лет включительно получают 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Заметьте! Главным условием для получения надбавки по возрасту является пенсионная выплата меньше 10 340,35 гривен.