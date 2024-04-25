Як збільшити пенсію
Деякі українці можуть збільшити свої чинні пенсійні виплати. Це можливо, завдяки наданню у ПФУ певної документації.
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Йдеться, зокрема, про документи, що засвідчують додатковий страховий стаж і розмір заробітної плати. Зростання виплат також імовірне, через отримання пенсіонером певного статусу, таким може бути:
- ветеран війни;
- почесний донор;
- особа, що має особливі заслуги перед державою
У кого зростуть пенсії у травні
Пенсіонери старше 70 років можуть отримати спеціальну надбавку до пенсії. Така доплата за віком нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсійної виплати.
Розмір надбавки змінюється з віком. Станом на тепер, ця доплата така:
- особи від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;
- від 75 до 79 років – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.