Як збільшити пенсію

Деякі українці можуть збільшити свої чинні пенсійні виплати. Це можливо, завдяки наданню у ПФУ певної документації.

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Йдеться, зокрема, про документи, що засвідчують додатковий страховий стаж і розмір заробітної плати. Зростання виплат також імовірне, через отримання пенсіонером певного статусу, таким може бути:

ветеран війни;

почесний донор;

особа, що має особливі заслуги перед державою

Зверніть увагу! Збільшити пенсію можна і через перехід з одного виду пенсії на інший. Як це зробити і чи дійсно це вигідно, читайте тут.

У кого зростуть пенсії у травні

Пенсіонери старше 70 років можуть отримати спеціальну надбавку до пенсії. Така доплата за віком нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсійної виплати.

Розмір надбавки змінюється з віком. Станом на тепер, ця доплата така:

особи від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Головною умовою для отримання надбавки за віком є пенсійна виплата менша за 10 340,35 гривні.