У якому випадку вигідно змінювати вид пенсії

Законодавство України дозволяє людині, яка має право на різні види пенсій обрати лише один із них: за віком, по інвалідності або ж у зв’язку з втратою годувальника.

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Відтак, якщо у пенсіонера інвалідність III групи, то у такому разі, якщо є достатньо страхового стажу – пенсія за віком виходить вигіднішою, ніж пенсія з інвалідності III групи. Річ у тім, що пенсіонер з інвалідністю III групи отримує 50% пенсії за віком.

Зауважте! Якщо людина з ІІІ групою інвалідності ще не досягла пенсійного віку, але вже має повний стаж, то пенсія за інвалідністю може призначатися одразу у розмірі пенсії за віком, тобто у повному обсязі. У такому випадку, переходити з одного виду пенсії на іншій – не є доцільним.

Проте у випадку, якщо особа має І чи ІІ групу інвалідності, то усе залежить від віку особи та кількості набутого страхового стажу для переходу на пенсію за віком. Однак ймовірність того, що пенсія по інвалідності буде вигіднішою, ніж пенсія за віком – доволі висока.

Як перейти з однієї пенсії на іншу Щоб перейти з однієї пенсії на іншу, потрібно подати відповідну заяву до ПФУ. Нові виплати почнуть нараховувати з дати подачі заяви за матеріалами пенсійної справи. Враховувати будуть додаткові документи про стаж або стаж та заробіток, які не враховані у пенсійній справі, у тому числі після призначення пенсії.

Хто може вийти на пенсію за віком у 2024 році

Чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років в Україні мають право на призначення пенсії за віком. При цьому, вік виходу на пенсію жінок і чоловіків визначає набутий особою страховий стаж.

Відповідно, право на вихід пенсію за віком у 2024 році мають як чоловіки, так і жінки: