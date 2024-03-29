В каком случае выгодно менять вид пенсии
Законодательство Украины позволяет человеку, который имеет право на различные виды пенсий, выбрать только один из них: по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца.
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Поэтому, если у пенсионера инвалидность III группы, то в таком случае, если есть достаточно страхового стажа – пенсия по возрасту получается более выгодной, чем пенсия по инвалидности III группы. Дело в том, что пенсионер с инвалидностью III группы получает 50% пенсии по возрасту.
Однако в случае, если лицо имеет І или ІІ группу инвалидности, то все зависит от возраста лица и количества приобретенного страхового стажа для перехода на пенсию по возрасту. Однако вероятность того, что пенсия по инвалидности будет выгоднее, чем пенсия по возрасту – довольно высока.
Как перейти с одной пенсии на другуюЧтобы перейти с одной пенсии на другую, нужно подать соответствующее заявление в ПФУ. Новые выплаты начнут начислять с даты подачи заявления по материалам пенсионного дела. Учитывать будут дополнительные документы о стаже или стаж и заработок, которые не учтены в пенсионном деле, в том числе после назначения пенсии.
Кто может выйти на пенсию по возрасту в 2024 году
Мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет в Украине имеют право на назначение пенсии по возрасту. При этом, возраст выхода на пенсию женщин и мужчин определяет приобретенный лицом страховой стаж.
Соответственно, право на выход на пенсию по возрасту в 2024 году имеют как мужчины, так и женщины:
- при наличии не менее 31 года страхового стажа – в 60 лет;
- при наличии не менее 21 года страхового стажа – в 63 года;
- при наличии от 15 до 21 года страхового стажа – в 65 лет.