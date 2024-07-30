Надбавки до пенсії, втрата відстрочки від мобілізації та тарифи: що зміниться з 1 серпня

У серпні деякі українські пенсіонери отримають додаткові грошові виплати до Дня Незалежності, а соцвиплати для ВПО – продовжать. Водночас на бізнес чекають податкові новації. Про всі зміни у серпні, розповідаємо детально далі.

Надбавка до Дня Незалежності

Отже, збільшену пенсію в серпні завдяки разовій грошовій виплаті до Дня Незалежності України зможуть отримати: ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

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При цьому розмір доплати буде наступним:

учасники війни, колишні вʼязні концтаборів та гетто, особи, які були примусово вивезені на роботи – 450 гривень ;

; члени сімей загиблих ветеранів війни та деяких інших категорій – 650 гривень ;

; учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності й колишні неповнолітні вʼязні концтаборів – 1 000 гривень ;

; особи інвалідністю внаслідок війни III групи – 2 700 гривень ;

; особи з інвалідністю внаслідок війни II групи – 2 900 гривень ;

; ті, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною та особи з I групою інвалідності через війну – 3 100 гривень.

Хто втратить відстрочку від мобілізації

Пенсіонерам із зазначених вище категорій надбавка буде нарахована автоматично до щомісячної пенсії. Іншим особам потрібно подати відповідну заяву у ПФУ до 1 серпня або до 1 жовтня 2024 року.

З 1 серпня 2024 року, згідно із Законом, наступні категорії громадян більше не зможуть отримати відстрочку від мобілізації, а саме:

Студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

Студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;

Багатодітні чоловіки із заборгованістю за аліментами;

Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;

Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, і не відбуває покарання;

Деякі чоловіки, які доглядають осіб з інвалідністю І та ІІ групи (якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд);

Особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

Особи зі статусом "обмежено придатний" через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);

Чоловіки, які за повторного ВЛК були визнані здоровими (всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання І та ІІ групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, мають бути підтверджені повторним медоглядом);

Неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні брати).

Зміни у Податковому кодексі

З 1 серпня набуде чинності Закон, що стосується особливостей податкового адміністрування під час війни для платників з високим рівнем добровільного дотримання норм Податкового кодексу.

Компанії та підприємці, включені до спеціального переліку , матимуть низку переваг у взаємодії з податковими органами. Це, зокрема, стосується резидентів Дія.City, які відповідають встановленим критеріям щодо сплати податків та заробітної плати.

Ті, хто включений у перелік, матимуть кілька переваг:

зменшення податкового навантаження : тимчасове призупинення більшості планових перевірок, що дозволить компаніям зосередитися на основній діяльності;

: тимчасове призупинення більшості планових перевірок, що дозволить компаніям зосередитися на основній діяльності; прискорення процедур повернення податку : скорочення термінів розгляду податкових декларацій та проведення перевірок, що забезпечить швидше отримання коштів;

: скорочення термінів розгляду податкових декларацій та проведення перевірок, що забезпечить швидше отримання коштів; індивідуальний підхід: призначення персонального менеджера, який надаватиме оперативні консультації з податкових питань у зручному для компанії форматі (онлайн, відеоконференція).

Продовження соцвиплат для ВПО

У серпні ВПО отримуватимуть виплати від держави без змін. Мова йде про тих, кому допомога була автоматично продовжена з 1 березня 2024 року та про тих, хто звертався за її призначенням після цієї дати.

Виплати автоматично перепризначили пенсіонерам з невеликою пенсією, особам з інвалідністю, дітям-сиротам.

Тож серпень стане останнім місяцем піврічного періоду, на який Кабмін продовжував виплати. Однак уряд запевняє, що ВПО продовжуватимуть отримувати виплати й після закінчення цього терміну.

З обігу вилучають популярну банкноту

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що відповідне рішення вже ухвалено. Крім того, кількість отримувачів може збільшитися.

Водночас з 1 серпня 2024 року НБУ почне вилучати з обігу банкноти старого зразка номіналом у 500 гривень, що були випущені у 2003 – 2007 роках. Ці купюри поступово замінюватимуть на сучасні банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.

Як зазначають у НБУ, громадяни зможуть без обмежень продовжувати використовувати банкноти старого зразка для розрахунків, тому їх не потрібно обмінювати спеціально.

Як замінюватиметься банкнота / Інфографіка – НБУ

Для кого зросте комуналка

Вилучення з обігу купюри означає, що банки України не видаватимуть ці банкноти з кас при здійсненні готівкових операцій, а Нацбанк припинить постачати такі банкноти до кас банків.

У серпні 2024 року більшість побутових споживачів не відчують підвищення цін на електроенергію, газ та воду. Однак для деяких українців все ж можливі зміни у комунальних тарифах. Отже:

Тарифи на електроенергію , які були підвищені з 1 червня, залишатимуться незмінними до квітня 2025 року. Тож з 1 серпня вартість електроенергії не зазнає змін. Наразі фіксована ціна на електроенергію для споживачів складає 4,32 гривні за кіловат-годину.

, які були підвищені з 1 червня, залишатимуться незмінними до квітня 2025 року. Тож з 1 серпня вартість електроенергії не зазнає змін. Наразі фіксована ціна на електроенергію для споживачів складає 4,32 гривні за кіловат-годину. У серпні ціна газу для побутових споживачів, які отримують послугу від "Нафтогазу", залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Вартість газу в інших постачальників буде коливатися від 7,7 до 9,90 гривні за кубометр.

Утім, з 1 серпня в окремих районах Київської області зростуть тарифи на воду. Відтак, КП "Микулічі" Немішаєвської громади повідомило про необхідність впровадження нових тарифів на послуги централізованого постачання холодною водою та водовідведення. Відповідно тарифи на водопостачання зростуть до 56,55 гривні, а на водовідведення до 68,65 гривні.

Коли почнеться навчання у школах

У низці регіонів місцеві органи влади нещодавно повідомили про плани розпочати навчальний рік 2024 – 2025 у школах раніше. Зокрема, у Чернівцях, Івано-Франківську та Львові розглядали можливість початку освітнього процесу в середині серпня через складну ситуацію в енергетиці.

Проте вже 23 липня Кабмін затвердив постанову, якою встановлено початок навчального року на 2 вересня 2024 року та його завершення на 30 червня 2025 року.

Яка буде погода у серпні Максимальна температура в серпні коливатиметься від +35,7 до +39,8 градуса. У південних, східних, більшості центральних областей, а також у Тернопільській та Чернігівській місцями досягатиме +40...+42 градусів. У горах температури будуть у межах +30...+36 градусів, а на високогір'ї Карпат — +27...+28 градусів.

Обласним адміністраціям доручили забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.