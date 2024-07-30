Надбавки к пенсии, потеря отсрочки от мобилизации и тарифы: что изменится с 1 августа

В августе некоторые украинские пенсионеры получат дополнительные денежные выплаты ко Дню Независимости, а соцвыплаты для ВПЛ продлят. В то же время бизнес ждут налоговые новации. Обо всех изменениях в августе, рассказываем подробно далее.

Надбавка ко Дню Независимости

Таким образом, увеличенную пенсию в августе благодаря разовой денежной выплате ко Дню Независимости Украины смогут получить: ветераны войны, жертвы нацистских преследований, а также граждане, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Читайте также: Вообще без пенсии: кто на старости будет получать только соцпомощь

При этом размер доплаты будет следующим:

участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, которые были принудительно вывезены на работы – 450 гривен ;

; члены семей погибших ветеранов войны и некоторых других категорий – 650 гривен ;

; участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 1 000 гривен ;

; лица инвалидностью вследствие войны III группы – 2 700 гривен ;

; лица с инвалидностью вследствие войны II группы – 2 900 гривен ;

; те, кто имеет особые заслуги перед Родиной и лица с I группой инвалидности из-за войны – 3 100 гривен.

Кто потеряет отсрочку от мобилизации

Пенсионерам из указанных выше категорий надбавка будет начислена автоматически к ежемесячной пенсии. Другим лицам нужно подать соответствующее заявление в ПФУ до 1 августа или до 1 октября 2024 года.

С 1 августа 2024 года, согласно Закону, следующие категории граждан больше не смогут получить отсрочку от мобилизации, а именно:

Студенты и аспиранты, которые учатся на заочной или вечерней форме;

Студенты и аспиранты, которые получают второе или третье высшее образование;

Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам;

Лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;

Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, и не отбывает наказание;

Некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);

Лица, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

Лица со статусом "ограниченно годный" из-за отмены такой категории (если ВВК признает мужчину годным);

Мужчины, которые при повторном ВВК были признаны здоровыми (все медицинские заключения ВВК и МСЭК о предоставлении I и II группы инвалидности, выданные после 24 февраля 2022, должны быть подтверждены повторным медосмотром);

Неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные братья).

Изменения в Налоговом кодексе

С 1 августа вступит в силу Закон, касающийся особенностей налогового администрирования во время войны для плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения норм Налогового кодекса.

Компании и предприниматели, включены в специальный перечень , будут иметь ряд преимуществ во взаимодействии с налоговыми органами. Это, в частности, касается резидентов Дия.City, которые соответствуют установленным критериям по уплате налогов и заработной платы.

Те, кто включен в перечень, будут иметь несколько преимуществ:

уменьшение налоговой нагрузки : временное приостановление большинства плановых проверок, что позволит компаниям сосредоточиться на основной деятельности;

: временное приостановление большинства плановых проверок, что позволит компаниям сосредоточиться на основной деятельности; ускорение процедур возврата налога: сокращение сроков рассмотрения налоговых деклараций и проведения проверок, что обеспечит более быстрое получение средств;

сокращение сроков рассмотрения налоговых деклараций и проведения проверок, что обеспечит более быстрое получение средств; индивидуальный подход: назначение персонального менеджера, который будет предоставлять оперативные консультации по налоговым вопросам в удобном для компании формате (онлайн, видеоконференция).

Продолжение соцвыплат для ВПЛ

В августе ВПЛ будут получать выплаты от государства без изменений. Речь идет о тех, кому помощь была автоматически продлена с 1 марта 2024 года и о тех, кто обращался за ее назначением после этой даты.

Выплаты автоматически переназначили пенсионерам с небольшой пенсией, лицам с инвалидностью, детям-сиротам.

Поэтому август станет последним месяцем полугодового периода, на который Кабмин продолжал выплаты. Однако правительство уверяет, что ВПЛ будут продолжать получать выплаты и после окончания этого срока.

Из обращения изымают популярную банкноту

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что соответствующее решение уже принято. Кроме того, количество получателей может увеличиться.

В то же время с 1 августа 2024 года НБУ начнет изымать из обращения банкноты старого образца номиналом в 500 гривен, которые были выпущены в 2003 – 2007 годах. Эти купюры постепенно будут заменять на современные банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.

Как отмечают в НБУ, граждане смогут без ограничений продолжать использовать банкноты старого образца для расчетов, поэтому их не нужно обменивать специально.

Как будет заменяться банкнота / Инфографика – НБУ

Для кого вырастет коммуналка

Изъятие из обращения купюры означает, что банки Украины не будут выдавать эти банкноты из касс при осуществлении наличных операций, а Нацбанк прекратит поставлять такие банкноты в кассы банков.

В августе 2024 года большинство бытовых потребителей не почувствуют повышения цен на электроэнергию, газ и воду. Однако для некоторых украинцев все же возможны изменения в коммунальных тарифах. Таким образом:

Тарифы на электроэнергию , которые были повышены с 1 июня, будут оставаться неизменными до апреля 2025 года. Итак, с 1 августа стоимость электроэнергии не претерпит изменений. Сейчас фиксированная цена на электроэнергию для потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

, которые были повышены с 1 июня, будут оставаться неизменными до апреля 2025 года. Итак, с 1 августа стоимость электроэнергии не претерпит изменений. Сейчас фиксированная цена на электроэнергию для потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час. В августе цена газа для бытовых потребителей, которые получают услугу от "Нафтогаза", останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Стоимость газа у других поставщиков будет колебаться от 7,7 до 9,90 гривны за кубометр.

Впрочем, с 1 августа в отдельных районах Киевской области вырастут тарифы на воду. Поэтому, КП "Микуличи" Немешаевской общины сообщило о необходимости внедрения новых тарифов на услуги централизованного снабжения холодной водой и водоотведения. Соответственно тарифы на водоснабжение вырастут до 56,55 гривны, а на водоотвод до 68,65 гривны.

Когда начнется обучение в школах

В ряде регионов местные органы власти недавно сообщили о планах начать учебный год 2024 – 2025 в школах раньше. В частности, в Черновцах, Ивано-Франковске и Львове рассматривали возможность начала образовательного процесса в середине августа из-за сложной ситуации в энергетике.

Однако уже 23 июля Кабмин утвердил постановление, которым установлено начало учебного года на 2 сентября 2024 года и его завершение на 30 июня 2025 года.

Какая будет погода в августе Максимальная температура в августе будет колебаться от +35,7 до +39,8 градуса. В южных, восточных, большинстве центральных областей, а также в Тернопольской и Черниговской местами будет достигать +40...+42 градусов. В горах температуры будут в пределах +30...+36 градусов, а на высокогорье Карпат - +27...+28 градусов.

Областным администрациям поручили обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории.