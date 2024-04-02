Уряд заборонив виселяти деякі категорії ВПО із тимчасового житла

Для підтримки переселенців, уряд впровадив систему тимчасового житла. Переселенці можуть звернутися до місцевих органів влади, аби їм допомогли з заселенням.

Хто з ВПО має право на житло

Тимчасовим житлом зобов'язані забезпечити усіх переселенців які не володіють нерухомістю у відносно безпечних регіонах України. ВПО не можуть претендувати на таку допомогу і у випадку, коли хоч один з членів їх сім'ї має у власності житлове приміщення(або його частину) не менше ніж 13,65 квадратного метра на одну особу у вказаних областях.

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Зазвичай у тимчасовому житлі переселенці можуть проживати протягом 6 місяців. Однак, вразливі категорії громадян, зокрема багатодітні сім'ї чи пенсіонери, мають змогу затриматись на довше.

Що змінилось для ВПО

ВПО селять у тимчасове житло на визначений термін. Якщо переселенець самостійно не покидає житло після цього, його можуть примусово виселити.

Ця постанова має на меті надати окремим категоріям ВПО додаткові гарантії щодо недопущення їх примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його припинення або скасування,

– повідомляє Кабмін

Новим рішенням Кабмін убезпечив від виселення найбільш вразливі категорії населення. Для інших переселенців умови не змінюються.