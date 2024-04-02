Кто из ВПЛ имеет право на жилье

Временным жильем обязаны обеспечить всех переселенцев, которые не владеют недвижимостью в относительно безопасных регионах Украины. ВПЛ не могут претендовать на такую помощь и в случае, когда хоть один из членов их семьи имеет в собственности жилое помещение (или его часть) не менее чем 13,65 квадратного метра на одного человека в указанных областях.

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Обычно во временном жилье переселенцы могут проживать в течение 6 месяцев. Однако уязвимые категории граждан, в частности, многодетные семьи или пенсионеры, имеют право задержаться на дольше.

Что изменилось для ВПЛ

ВПЛ селят во временное жилье на определенный срок. Если переселенец самостоятельно не покидает жилье после этого, его могут принудительно выселить.

Это постановление имеет целью предоставить отдельным категориям ВПЛ дополнительные гарантии по недопущению их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены,

– сообщает Кабмин.

Новым решением Кабмин обезопасил от выселения наиболее уязвимые категории населения. Для остальных переселенцев условия не меняются.