Польща заморозила активи Росії на 1 мільярд євро: для їхнього арешту змінюватимуть Конституцію
Джерело:wprost.pl
У польському Сеймі розглядають поправки до Конституції, які дозволять конфіскувати російські активи та майно на користь українців. Йдеться про 1 мільярд євро.
Польща заморозила мільярд євро
У польському Сеймі зараз активно обговорюються поправки до Конституції, які зокрема стосуються уже заморожених російських грошей на території країни. Як повідомив заступник міністра Лукаш Шрайбер, загальна сума заморожених Польщею активів російських олігархів уже перевищує мільярд євро.
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Вас не переконує те, що відбувається в російській Думі? Вас не переконують слова Дмитра Медведєва, який не бачить сенсу продовжувати дипломатичні відносини з Польщею, а колишній омбудсмен з прав дитини закликав до вбивства польського посла?
– звернувся до опозиційної партії Шрайбер.
Тож у зв’язку з внесеними поправками проєкт знову було направлено до надзвичайної комісії для розгляду питання про внесення змін до Конституції. Заморожені кошти пропонують передати постраждалим від війни українцям.
Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії
- 24 травня, виступаючи на економічному форумі в Катарі, прем'єр Грузії заявив, що його країна не вводитиме санкції проти Росії. Мовляв, між країнами й без цього не такий великий товарообіг, як у ЄС з Росією.
- За словами прем'єра влада завдасть шкоди своєму народу, якщо запровадить санкції проти Росії. Їх товарообіг із Росією становить менше мільярда доларів.
- Прем'єр також заявив, що "деякі українські політики" нібито "дуже хотіли б", щоб у Грузії було відкрито "другий фронт" проти Росії, але цього не станеться.