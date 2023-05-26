Польща заморозила активи Росії на 1 мільярд євро: для їхнього арешту змінюватимуть Конституцію

У польському Сеймі розглядають поправки до Конституції, які дозволять конфіскувати російські активи та майно на користь українців. Йдеться про 1 мільярд євро.

Польща заморозила мільярд євро

У польському Сеймі зараз активно обговорюються поправки до Конституції, які зокрема стосуються уже заморожених російських грошей на території країни. Як повідомив заступник міністра Лукаш Шрайбер, загальна сума заморожених Польщею активів російських олігархів уже перевищує мільярд євро.

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Вас не переконує те, що відбувається в російській Думі? Вас не переконують слова Дмитра Медведєва, який не бачить сенсу продовжувати дипломатичні відносини з Польщею, а колишній омбудсмен з прав дитини закликав до вбивства польського посла?

– звернувся до опозиційної партії Шрайбер.

Тож у зв’язку з внесеними поправками проєкт знову було направлено до надзвичайної комісії для розгляду питання про внесення змін до Конституції. Заморожені кошти пропонують передати постраждалим від війни українцям.

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