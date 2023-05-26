На це вже відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував союзникам.
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Також Японія забороняє експорт для 80 організацій з Росії і надання будівельних та інженерних послуг для держави-терориста з 2 червня. Про посилення санкцій проти Росії мовилося на G7, де з візитом був президент Володимир Зеленський та його команда.
Санкції запроваджено проти низки російських авіаційних підприємств, зокрема:
- авіазаводів "Урал",
- "Комсомольськ-на-Амурі" та "Іркутськ",
- конструкторського бюро машинобудування із Коломни,
- НВП "Пульсар",
- групи "ГАЗ",
- торгового дому "РОСЕЛ",
- Державного ракетного центру імені Макєєва та інших організацій.
Чому цей пакет санкцій важливий
До санкційного пакета також включені російські Фонд національного добробуту і Фонд захисту національних цінностей, кошти яких використовуються російським режимом для продовження війни проти України. Щодо визначених фізичних і юридичних осіб буде здійснено заморожування рахунків, якщо такі будуть виявлені в Японії, а також заборонені будь-які фінансові операції з ними.
У межах нового санкційного пакета Токіо запровадив заборону на надання будівельних та інженерних послуг для Росії та розширив перелік забороненого експорту низкою товарів, які сприяють зміцненню промислової бази країни-агресорки.
Що цьому передувало
Раніше Японія заборонила експорт до РФ напівпровідників, обладнання для видобування нафти, предметів розкоші (дорогоцінного каміння, елітного алкоголю, люксових автомашин), квантових комп’ютерів та 3D-принтерів. Під забороною перебувають і вакцини, медичне обладнання та ліки.