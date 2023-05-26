На це вже відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував союзникам.

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Також Японія забороняє експорт для 80 організацій з Росії і надання будівельних та інженерних послуг для держави-терориста з 2 червня. Про посилення санкцій проти Росії мовилося на G7, де з візитом був президент Володимир Зеленський та його команда.

Санкції запроваджено проти низки російських авіаційних підприємств, зокрема:

авіазаводів "Урал",

"Комсомольськ-на-Амурі" та "Іркутськ",

конструкторського бюро машинобудування із Коломни,

НВП "Пульсар",

групи "ГАЗ",

торгового дому "РОСЕЛ",

Державного ракетного центру імені Макєєва та інших організацій.

Чому цей пакет санкцій важливий

До санкційного пакета також включені російські Фонд національного добробуту і Фонд захисту національних цінностей, кошти яких використовуються російським режимом для продовження війни проти України. Щодо визначених фізичних і юридичних осіб буде здійснено заморожування рахунків, якщо такі будуть виявлені в Японії, а також заборонені будь-які фінансові операції з ними.

У межах нового санкційного пакета Токіо запровадив заборону на надання будівельних та інженерних послуг для Росії та розширив перелік забороненого експорту низкою товарів, які сприяють зміцненню промислової бази країни-агресорки.

Що цьому передувало

Раніше Японія заборонила експорт до РФ напівпровідників, обладнання для видобування нафти, предметів розкоші (дорогоцінного каміння, елітного алкоголю, люксових автомашин), квантових комп’ютерів та 3D-принтерів. Під забороною перебувають і вакцини, медичне обладнання та ліки.

Зверніть увагу! Загалом у санкційному списку Японії тепер значаться загалом 700 фізичних осіб і 207 організацій з Росії та 311 фізичних осіб з-поміж поплічників агресора на тимчасово окупованих територіях України.