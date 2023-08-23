Курс валют в кінці серпня: чи варто українцям купувати валюту зараз

Передостанній тиждень літа видався доволі багатим на "скачки" курсу. В кінці серпня, вірогідно, триватиме "підготовчий" період до майбутніх вересневих змін, зокрема можливе повернення до плаваючого курсу.

Курс валют в кінці серпня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розкповів, що відбуватиметься з валютою наступного тижня.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Протягом 28 серпня – 3 вересня курсові коридори складуть 38 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро. Різниця між курсом покупки та продажу не перевищить 0,5 гривень, а поточні коливання будуть в межах 0,1 – 0,5 гривень.

Головні фактори, які забезпечать стабільність на валютному ринку протягом наступного тижня:

обсяги отримуваної міжнародної допомоги, дають змогу надалі покривати бюджетні видатки та формувати міжнародні валютні резерви України;

економічна ситуація в країні змінюється в позитивну сторону;

розв’язання проблеми "зернового експорту" – пошук шляхів експорту;

поступове звільнення України від ворога.

Ринок перебуватиме в очікуванні лібералізації, тому навряд чи станеться щось особливе, чи виняткове. На думку Лєсового, економічних підстав для цього наразі не існує.

Курс долара сьогодні

У банках:

купують долар за 37,7 гривні, продають – 38,5 гривні;

покупка євро – 41,3 гривні, продаж – 42,15 гривні.

У обмінниках:

покупка долара – 37,7 гривні, продають – 38,7 гривні;

покупка євро – 41,36 гривні, продаж – 42,23 гривні.

На чорному ринку:

покупка долара – 38,37 гривні, продають – 38,6 гривні;

покупка євро – 41,7 гривні, продаж – 42,2 гривні.