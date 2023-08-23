Курс валют в конце августа
В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что будет происходить с валютой на следующей неделе.
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В течение 28 августа – 3 сентября курсовые коридоры составят 38 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро. Разница между курсом покупки и продаж не превысит 0,5 гривен, а текущие колебания будут в пределах 0,1 - 0,5 гривен.
Главные факторы, которые обеспечат стабильность на валютном рынке в течение следующей недели:
- объемы получаемой международной помощи, позволяющие в дальнейшем покрывать бюджетные расходы и формировать международные валютные резервы Украины;
- экономическая ситуация в стране меняется в положительную сторону;
- решение проблемы "зернового экспорта" – поиск путей экспорта;
- постепенное освобождение Украины от неприятеля.
Рынок будет находиться в ожидании либерализации, поэтому вряд ли произойдет что-то особенное или исключительное. По мнению Лесового, экономических оснований для этого пока не существует.
Курс доллара сегодня
В банках:
- покупают доллар за 37,7 гривны, продают – 38,5 гривны;
- покупка евро – 41,3 гривны, продажа – 42,15 гривны.
В обменниках:
- покупка доллара – 37,7 гривны, продают – 38,7 гривны;
- покупка евро – 41,36 гривны, продажа – 42,23 гривны.
На черном рынке:
- покупка доллара – 38,37 гривны, продают – 38,6 гривны;
- покупка евро – 41,7 гривны, продажа – 42,2 гривны.