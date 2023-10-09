Німеччина планує скоротити пільги для українських біженців

Значна кількість українців виїхала у Європу після початку повномасштабного вторгнення. Німеччина не тільки надала притулок біженцям, а ще й запровадила грошову допомогу і певні пільги.

Які зміни відбудуться у Німеччині

Німецька рада округів заявила про те, що кількість українців, які потребують пільг, значно перевищує можливості уряду. Фінансування допомоги планують скоротити, у першу чергу йдеться про біженців, які прибуватимуть у Німеччину.

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Президент ради німецьких округів – Райнхард Загер повідомив, що 294 округи Німеччини уже проголосували за це рішення, передає 24 Канал. На думку німецького уряду, після невеликої адаптації, біженці мають виходити на роботу.

Біженці війни з України, які нещодавно прибули до Німеччини, не повинні більше отримувати негайні пільги, а повинні отримувати пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку.

– повідомив Загер

Проте не всі в захваті від цієї ініціативи. До прикладу, прессекретар організації Pro Asyl – Тарек Алаов каже, що такі рішення призведуть до критичних наслідків, а саме, до значної класової нерівності між біженцями, що прибувають зараз і тими, хто приїхав раніше.

Своєю чергою, експерт з питань міграції – Герберт Брюкер каже, що до Німеччини українці їдуть через справедливі закони та дотримання прав людини, а подібні ініціативи дискредитують цей кредит довіри. До того ж виплати для біженців мають відповідати певному прожитковому мінімуму.

Підтримка біженців у інших країнах

Варто зауважити, що Брюкер каже про те, що німецький уряд сам припустився помилки, коли заселяв біженці у регіони, де поширене безробіття. Відповідно, українці не могли знайти там роботу і перебували на утриманні і надалі.

Ситуація у Польщі нерівномірна. Більша частина поляків – до 60% за збереження виплат для українських біженців, 40% – виступають за обмеження грошової допомоги, або категорично проти її.

Естонія також скорочує ресурси для допомоги українцям. Це пов'язано з тим, що естонці у більшості виступають за зменшення виплат для біженців.