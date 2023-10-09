Німеччина планує скоротити пільги для українських біженців
Джерело:Welt
Значна кількість українців виїхала у Європу після початку повномасштабного вторгнення. Німеччина не тільки надала притулок біженцям, а ще й запровадила грошову допомогу і певні пільги.
Які зміни відбудуться у Німеччині
Німецька рада округів заявила про те, що кількість українців, які потребують пільг, значно перевищує можливості уряду. Фінансування допомоги планують скоротити, у першу чергу йдеться про біженців, які прибуватимуть у Німеччину.
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Президент ради німецьких округів – Райнхард Загер повідомив, що 294 округи Німеччини уже проголосували за це рішення, передає 24 Канал. На думку німецького уряду, після невеликої адаптації, біженці мають виходити на роботу.
Біженці війни з України, які нещодавно прибули до Німеччини, не повинні більше отримувати негайні пільги, а повинні отримувати пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку.
– повідомив Загер
Проте не всі в захваті від цієї ініціативи. До прикладу, прессекретар організації Pro Asyl – Тарек Алаов каже, що такі рішення призведуть до критичних наслідків, а саме, до значної класової нерівності між біженцями, що прибувають зараз і тими, хто приїхав раніше.
Підтримка біженців у інших країнах
Ситуація у Польщі нерівномірна. Більша частина поляків – до 60% за збереження виплат для українських біженців, 40% – виступають за обмеження грошової допомоги, або категорично проти її.
Естонія також скорочує ресурси для допомоги українцям. Це пов'язано з тим, що естонці у більшості виступають за зменшення виплат для біженців.