Нобелівська премія у 2023 році

Нобелівську премію вважають однією з найпрестижніших нагород у світі. Вона надається лише тим особам, які зробили значний внесок у розвиток певної галузі. Найбільший вклад у економічні науки у 2023 році привнесла Клаудія Голдін.

Читайте також Зниження прибутків "Газпрому": знову вплив "недієвих" санкцій

Минулого року акцент був саме на банківський сектор і його роль у фінансовій кризі. На цей раз, Голдін отримала премію за те, що продемонструвала наскільки впливає гендер на становлення людини на ринку праці.

Науковиця провела масштабне дослідження, де вичерпно описала як жінки боролися за кращі посади та вищий рівень доходу, попри загальні суспільні настрої. Відповідно до даних, представлених Голдін, гендерні відмінності на ринку праці залишаються і до тепер. Однак, кількість жінок, які отримують офіційну заробітну плату у країнах з високим рівнем достатку, з початку 1980-х зросла майже втричі.

Дослідження Голдін стосується не лише США, науковиця охоплює і ситуацію у інших країнах. Часові рамки розслідування також достатньо широкі. Голдін підняла архіви і створила наочну схему того як змінювалася жіноча роль суспільстві.

Відповідно до отриманих результатів, до тепер, від значних кар'єрних звершень, жінку стримує такий фактор як родина, особливо, якщо йдеться про народження дитини. Завдяки цьому дослідженню, сучасники можуть не тільки прогнозувати зміни на ринку праці, а і виявити певні проблеми суспільства, які виникають внаслідок гендерної нерівності.