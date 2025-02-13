Як повідомити про зміни у пенсійній справі та чому це важливо

Українці продовжують отримувати пенсії та соцвиплати. Однак у деяких випадках вони можуть втратити свої пенсійні виплати.

Коли пенсіонер повинен повідомити ПФУ про зміни

Унесення змін до пенсійної справи може відбуватися на різних етапах і включає оновлення інформації, коригування документів або зміну умов отримання пенсії, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Застраховані особи та пенсіонери повинні повідомляти органи ПФУ про такі зміни:

Отримання нового паспорта громадянина України – ID-картки. Отримання нового паспорта у разі його втрати чи викрадення. Зміна прізвища, імені чи по батькові (надається новий паспорт, свідоцтво про шлюб або інший документ, що підтверджує зміни). Зміна місця проживання (реєстрації). Виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Зауважте! Про ці та інші зміни, передбачені законодавством, слід повідомити ПФУ протягом 10 днів.

Чи можна змінити пенсійну справу самостійно

Змінити пенсійну справу можна самостійно через вебпортал е-послуг ПФУ. Для цього необхідно:

Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У лівому меню вибрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення". У вкладці "Внесення змін до пенсійної справи" створити заяву та відправити її до ПФУ.

На вебпорталі доступні такі види заяв для внесення змін: