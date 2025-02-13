Когда пенсионер должен сообщить ПФУ об изменениях
Внесение изменений в пенсионное дело может происходить на разных этапах и включает обновление информации, корректировки документов или изменение условий получения пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Застрахованные лица и пенсионеры должны сообщать органы ПФУ о таких изменениях:
- Получение нового паспорта гражданина Украины – ID-карты.
- Получение нового паспорта в случае его потери или похищения.
- Изменение фамилии, имени или отчества (предоставляется новый паспорт, свидетельство о браке или другой документ, подтверждающий изменения).
- Изменение места жительства (регистрации).
- Выезд на постоянное место жительства за границу.
Обратите внимание! Об этих и других изменениях, предусмотренных законодательством, следует сообщить ПФУ в течение 10 дней.
Можно ли изменить пенсионное дело самостоятельно
Изменить пенсионное дело можно самостоятельно через веб-портал е-услуг ПФУ. Для этого необходимо:
- Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В левом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении".
- Во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" создать заявление и отправить его в ПФУ.
На веб-портале доступны следующие виды заявлений для внесения изменений:
- Изменение способа выплаты пенсии (перевод с почты на банк или наоборот).
- Изменение выплатных реквизитов (в случае изменения банковских реквизитов или адреса).
- Заявление о выплате части пенсии на нетрудоспособных членов семьи.
- Перевод выплаты с Укрпочты на "Ощадбанк" через платежную систему MY TRANSFER.
- Изменение личных данных (фамилия, имя, отчество или паспортные данные).