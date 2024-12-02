Нововведення до Податкового Кодексу: в Кабміні пояснили, що зміниться з 1 грудня

Президент підписав закон, який вносить зміни до Податкового кодексу, після схвалення Верховною Радою. У Кабміні пояснили основні моменти нововведень.

Що зміниться в податковому законодавстві

Найближчим часом парламент ухвалить зміни до закону, щоб усі норми запрацювали одночасно, зокрема для ФОПів. Нові податки набудуть чинності з 1 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Основне нововведення – це зростання ставки військового збору з 1,5% до 5%. Підвищення стосуватиметься зарплат, доходів від оренди, виграшів і банківських депозитів.

Які зміни очікують ФОПів:

ФОПи 1, 2 та 4 групи будуть сплачувати 10% від мінімальної зарплати, встановленої на початок 2025 року (8 000 грн), що становить 800 грн на місяць. Ці зміни почнуть діяти з 1 січня 2025 року.

будуть сплачувати 10% від мінімальної зарплати, встановленої на початок 2025 року (8 000 грн), що становить 800 грн на місяць. Ці зміни почнуть діяти з 1 січня 2025 року. ФОПи 3 групи сплачуватимуть 1% від свого обороту. Військовий збір для них також стартує з початку 2025 року.

Важливо! Військовий збір не стосується соціальних виплат, пенсій, стипендій та інших доходів, які не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Також він не застосовується до доходів від ОВДП, що купують фізичні особи.

Скільки коштів з податків отримає держава

До кінця цього року держава очікує отримати 8 мільярдів гривень, а у 2025 році – 140 мільярдів гривень.

Основна частина коштів буде спрямована на виплату зарплат військовим. У 2025 році на потреби армії планується витратити 1,16 трильйона гривень, що на 10 мільярдів гривень більше, ніж у 2024 році.

Інші податкові зміни:

Аграрний сектор. Мінімальна сума податків з одного гектара сільгоспземлі зросте до 1400 грн, що сприятиме прозорості у цій сфері.

Мінімальна сума податків з одного гектара сільгоспземлі зросте до 1400 грн, що сприятиме прозорості у цій сфері. Нафтогазовий сектор. Введено авансові платежі з податку на прибуток для кожної окремої АЗС, щоб підтримати легальний бізнес.

Введено авансові платежі з податку на прибуток для кожної окремої АЗС, щоб підтримати легальний бізнес. Виноробство. Підвищується мінімальна ціна на українські виноробні продукти, що дозволить якісним виробникам залишатися конкурентоспроможними.

Підвищення ренти на пісок та щебінь

Нові правила передбачають збільшення ренти на видобуток піску та щебеню, що забезпечить більш справедливе оподаткування компаній, які користуються українськими надрами. Всі ці зміни були узгоджені з галузевими асоціаціями.

Зауважте! Замість квартальної звітності з ПДФО та ЄСВ запроваджується місячна. Це дозволить забезпечити більшу прозорість та справедливість у питаннях бронювання працівників підприємств.