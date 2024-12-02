Что изменится в налоговом законодательстве

В ближайшее время парламент примет изменения в закон, чтобы все нормы заработали одновременно, в частности для ФЛП. Новые налоги вступят в силу с 1 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Основное нововведение – это рост ставки военного сбора с 1,5% до 5%. Повышение коснется зарплат, доходов от аренды, выигрышей и банковских депозитов.

Какие изменения ожидают ФЛП:

ФЛП 1, 2 и 4 группы будут платить 10% от минимальной зарплаты, установленной на начало 2025 года (8 000 грн), что составляет 800 грн в месяц. Эти изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.

будут платить 10% от минимальной зарплаты, установленной на начало 2025 года (8 000 грн), что составляет 800 грн в месяц. Эти изменения начнут действовать с 1 января 2025 года. ФЛП 3 группы будут платить 1% от своего оборота. Военный сбор для них также стартует с начала 2025 года.

Важно! Военный сбор не касается социальных выплат, пенсий, стипендий и других доходов, которые не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Также он не применяется к доходам от ОВГЗ, что покупают физические лица.

Сколько средств из налогов получит государство

До конца этого года государство ожидает получить 8 миллиардов гривен, а в 2025 году – 140 миллиардов гривен.

Основная часть средств будет направлена на выплату зарплат военным. В 2025 году на нужды армии планируется потратить 1,16 триллиона гривен, что на 10 миллиардов гривен больше, чем в 2024 году.

Другие налоговые изменения:

Аграрный сектор. Минимальная сумма налогов с одного гектара сельхозземли возрастет до 1400 грн, что будет способствовать прозрачности в этой сфере.

Минимальная сумма налогов с одного гектара сельхозземли возрастет до 1400 грн, что будет способствовать прозрачности в этой сфере. Нефтегазовый сектор. Введены авансовые платежи по налогу на прибыль для каждой отдельной АЗС, чтобы поддержать легальный бизнес.

Введены авансовые платежи по налогу на прибыль для каждой отдельной АЗС, чтобы поддержать легальный бизнес. Виноделие. Повышается минимальная цена на украинские винодельческие продукты, что позволит качественным производителям оставаться конкурентоспособными.

Повышение ренты на песок и щебень

Новые правила предусматривают увеличение ренты на добычу песка и щебня, что обеспечит более справедливое налогообложение компаний, которые пользуются украинскими недрами. Все эти изменения были согласованы с отраслевыми ассоциациями.

Обратите внимание! Вместо квартальной отчетности по НДФЛ и ЕСВ вводится месячная. Это позволит обеспечить большую прозрачность и справедливость в вопросах бронирования работников предприятий.