Яка кількість українців уже подала заяву

За добу заяву на оформлення обіцяної тисячі подало більш як 2,5 мільйони українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.

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Михайло Федоров Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі.

Як зауважує Федоров, статистика, відносно цих заяв така:

понад 551 тисяча заяв подана на дітей;

64% від осіб, що подавали заяву – жінки, 36% – чоловіки;

середній вік заявника 30 – 40 років.

Послуга настільки швидка, що майже непомітна, щоб подати заяву треба всього кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали, Дія працює стабільно,

– наголосив Федоров.

Зверніть увагу! Подати заяву на оформлення цієї допомоги можна і зараз.