Внутрішнє адміністрування виплат здійснюватиме ПФУ – до яких змін готуватися українцям у липні

З 1 липня внутрішнє адміністрування соцдопомог здійснюватиме Пенсійний фонд України. Зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування.

Що зміниться у соцвиплатах у липні 2025 року

Водночас для отримувачів виплат нічого не змінюється, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Однак збільшується кількість місць, куди можна звернутися за соціальною допомогою. Відтепер, крім ЦНАПів та працівників сільських, селищних та міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру ПФУ.

Крім того, будуть швидше розглядати заявки на соцвиплати та їх щомісячне нарахування завдяки повній цифровізації та і передачі їх Пенсійному фонду, який має одну з найпотужніших серед усіх державних органів ІТ-систему.

Замість обігу паперових відомостей слід очікувати цифровізація процесів. Після звернення людини до будь-якої доступної точки, заявка через онлайн-сервіси потраплятиме одразу в опрацювання працівнику ПФУ.

Після розгляду – призначення виплати на картку людини в тому банку, де вона обслуговується,

– пояснили у Мінсоцполітики.

Завдяки цифровізації всі заявки будуть обліковуватись онлайн і значно швидше. Це зокрема дозволить ліквідувати накопичені борги.

Зверніть увагу! Звертатися до ПФУ можна як онлайн (через портал електронних послуг і мобільний додаток), або офлайн.