Чи зміняться пенсії для українців у серпні

У 2022 році в Україні планувалося провести 5 підвищень пенсій. Три вже здійснили, а дві мають відбутися у жовтні та грудні.

Чи зміняться пенсії у серпні

Це означає, що з 1 серпня пенсійні виплати українців не зміняться. Розповідаємо, що потрібно знати українцям про підвищення пенсій найближчим часом.

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Згідно з доступною інформацією, цього року пенсіонери можуть очікувати на підвищення виплати з 1 жовтня.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб, що не працюють, віком від 65 років і тих, хто має страховий стаж – чоловіки не менше 35 років та жінки не менше 30 років, становитиме 2 680 гривень.

Крім того, мають намір встановити щомісячну компенсаційну виплату у розмірі 300 гривень особам віком від 70 до 75 років.

Як нараховують пенсії у час війни

, у липні підвищився прожитковий мінімум – до нього прив'язані деякі соцвиплати, зокрема і пенсія. Тому мінімальна зросла на 93 гривні й тепер становить 2 027 гривень.

У Пенсійному фонді запевнили, що всі вимушено переміщені особи можуть отримати пенсійні виплати за тимчасовим місцем проживання. Ті пенсіонери, які отримували гроші Укрпоштою, можуть зробити це з допомогою платіжної системи "Швидка копійка" Ощадбанку, а з внутрішніми – переказати Укрпоштою.

Водночас, якщо особа не отримує виплати впродовж 6 місяців, то їх можуть заморозити. Тоді потрібно звертатись до Пенсійного фонду – вони допоможуть у відновленні.

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