Шалений негатив: який ефект має зміцнення рубля для економіки агресорки

Курс рубля до долара останнім часом зміцнів. Тож Економіка 24 запитала в експертів, чому це відбувається та, які негативні наслідки несе, зважаючи на те, що імпорт у рф переважає експорт.

Що відбувається з курсом рубля

Зараз курс рубля до долара нижчий, ніж був у лютому, коли росія розпочала цинічну війну в Україні. Однак експерти зауважують, що це має скоріше негативний наслідок для економіки росії, оскільки формує шалений дефіцит бюджету.

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Олег Пендзин Економічний експерт На сьогоднішній момент, чому у рф укріплюється рубель? Тому що так сталось, що валюта в країну надходить, а витрачати її немає де, тому що імпорт зупинився. І сьогодні насправді валюти в російській федерації вистачає. Тільки витратити вони її не можуть, тому що санкції накладені.

Олег Гетман, економіст, фахівець Економічної експертної платформи, пояснює, що ситуація, коли курс низький – це і добре і погано одночасно. Якийсь позитив у цьому може вбачати пересічне населення, яке в теорії має змогу "за напрацьовані рублі поміняти валюту і поїхати кудись їх витратити, витратити її трохи більше".