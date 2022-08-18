Безумный негатив: какой эффект имеет укрепление рубля для экономики агрессорки

Курс рубля к доллару в последнее время окреп. Поэтому Экономика 24 спросила у экспертов, почему это происходит и какие негативные последствия несет, учитывая, что импорт в рф преобладает экспорт.

Что происходит с курсом рубля

Сейчас курс рубля к доллару ниже, чем был в феврале, когда россия начала циничную войну в Украине. Однако эксперты отмечают, что это имеет скорее негативное последствие для экономики россии, поскольку формирует яростный дефицит бюджета.

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Олег Пендзин Экономический эксперт На сегодняшний момент, почему в россии укрепляется рубль? Потому что так случилось, что валюта в страну поступает, а тратить ее негде, потому что импорт остановился. И сегодня действительно валюты в российской федерации хватает. Только потратить они ее не могут, потому что санкции наложены.

Олег Гетман, экономист, специалист Экономической экспертной платформы, объясняет, что ситуация, когда курс низкий – это хорошо и плохо одновременно. Какой-то позитив в этом может видеть рядовое население, которое в теории может "за наработанные рубли поменять валюту и поехать куда-то ее потратить, потратить ее чуть больше".