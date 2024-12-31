Підсумки 2024: чи вдалося Україні здійснити усі заплановані видатки

Напередодні Нового року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що Україна досягла вагомих результатів за цей рік. Також він підкреслив вагомість вкладу кожного українця у ці здобутки.

Чи змогла Україна здійснити усі заплановані видатки

Прем'єр-міністр уточнив, що головним результатом року він вважає адаптивність та стійкість України на третій рік повномасштабної війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Хочу особливо підкреслити десять головних напрямків, де маємо важливі результати: безпека й оборона, фінансова стійкість, енергетика, відновлення, дотримання державою своїх соціальних зобов’язань, освіта та медицина, ветеранська політика, адаптивна економіка та робота бізнесу й розвиток логістики, європейська інтеграція, цифровізація.

Шмигаль також підкреслив, що Україні вдалося профінансувати всі пріоритетні видатки в повному обсязі.

Від партнерів залучили 41,7 мільярда доларів міжнародної допомоги. Вдячний усім країнам та міжнародним фінансовим організаціям за солідарність,

– наголосив прем'єр.

Нагадаємо! Цьогоріч на пенсії було витрачено понад 700 мільярдів гривень.