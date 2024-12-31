Фінансування енергетики
Кошти використають для закупівлі необхідного обладнання та відновлення енергопостачання в домівки громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
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Також ми збільшили обсяги імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 ГВт, що допомагає підтримувати баланс в енергосистемі.
Крім того, було впроваджено ряд заходів підтримки для громадян та бізнесу:
- безвідсоткові кредити для фізичних осіб;
- пільгові кредити для ОСББ, ЖБК, малого та середнього бізнесу;
- кредити на вигідних умовах для великих підприємств.
Зауважте! Прем'єр-міністр додав, що Україна активно розвиває децентралізовану енергетику, що стане важливою складовою майбутньої повоєнної енергетичної системи.