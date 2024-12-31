Финансирование энергетики
Средства используют для закупки необходимого оборудования и восстановления энергоснабжения в дома граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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Также мы увеличили объемы импорта электроэнергии из Европы с 1,7 до 2,1 ГВт, что помогает поддерживать баланс в энергосистеме.
Кроме того, был внедрен ряд мер поддержки для граждан и бизнеса:
- беспроцентные кредиты для физических лиц;
- льготные кредиты для ОСМД, ЖСК, малого и среднего бизнеса;
- кредиты на выгодных условиях для крупных предприятий.
Обратите внимание! Премьер-министр добавил, что Украина активно развивает децентрализованную энергетику, что станет важной составляющей будущей послевоенной энергетической системы.