Финансирование энергетики

Средства используют для закупки необходимого оборудования и восстановления энергоснабжения в дома граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Также мы увеличили объемы импорта электроэнергии из Европы с 1,7 до 2,1 ГВт, что помогает поддерживать баланс в энергосистеме.

Кроме того, был внедрен ряд мер поддержки для граждан и бизнеса:

беспроцентные кредиты для физических лиц;

льготные кредиты для ОСМД, ЖСК, малого и среднего бизнеса;

кредиты на выгодных условиях для крупных предприятий.

Обратите внимание! Премьер-министр добавил, что Украина активно развивает децентрализованную энергетику, что станет важной составляющей будущей послевоенной энергетической системы.