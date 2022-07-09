"Треба дотиснути": чи реально бізнесу отримати компенсацію збитків від росії

Українські компанії задекларували десятки мільйонів гривень збитків від війни росії проти України. І тепер питання в тому, як бізнесу отримати компенсацію від росії.

Про це 24 каналу розповіла виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко. Вона заявила, що такі багатомільйоннні збитки можна компенсувати.

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За її словами, на "Луганській конференції" обговорили шляхи компенсації збитків бізнесу.

На сьогодні максимум, що ми можемо зробити, – це детально зафіксувати ці збитки, а потім звернутися в українські суди, щоб отримати висновки всіх інстанцій та підтвердити факт руйнування майна,

– повідомила експертка.

Анна Дерев’янко пояснила, що наразі це максимум.

"Далі, звісно, можна звертатися до міжнародних судів, але головне, чого не вистачає, – це джерела компенсації. Нам треба зрозуміти, звідки ці кошти будуть повертатися бізнесу", – відповіла вона.

За її словами, хтось дивиться в сторону заморожених російських активів, але на сьогодні юридичних аспектів, як це правильно зробити, немає.

Ця проблема відома на всіх рівня, але треба трохи почекати, а українській владі взяти активну участь, щоб дотиснути і отримати це "джерело", яке зможе компенсувати бізнесу завдані збитки,

– підсумувала вона.

Дерев’янко додала, що українські компанії можуть подавати до до Європейського суду з прав людини, але ці справи можуть розглядатися роками. Юристи кажуть, що на сьогодні немає сенсу це робити.

"До того ж, ти можеш мати рішення ЄСПЛ, але росія може відмінити це. Бо в них є така можливість в конституції", – заявила експертка.