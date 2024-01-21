Як пенсіонери можуть збільшити свої виплати

Досі судова практика в Україні не захищала пенсіонерів, яких обмежували у розмірі пенсії, якщо вона перевищувала встановлений законом максимум — 23,6 тисячі гривень. Та нині пенсіонери отримали шанс вплинути на це і збільшити розміри виплат.

Чи законно обмежувати пенсію

Конституційний Суд України розглядає законність обмеження максимального розміру пенсій в Україні на рівні десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

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За словами адвокатки Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олени Воронкової, досі суди відхиляли претензії пенсіонерів щодо обмеження максимальних пенсій, вважаючи їх необґрунтованими.

! Однак рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 2021 року відійшло від звичайної практики та визнало обмеження максимальних "цивільних" пенсій неправомірними.

Внаслідок цього, Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України з питанням відповідності конституційним нормам законів, які обмежують максимальний розмір пенсій до десяти прожиткових мінімумів.

Якщо обмеження визнають незаконним

! Олена Воронкова вважає, що це рішення відкриває можливість для пенсіонерів отримати пенсії без обмеження максимального розміру. Адже Конституційний Суд України в останні роки все більше звертає увагу на нерівність статусів залежно від видів пенсій та захищає права людей у зв'язку з прийняттям нових законів.

Якщо Конституційний Суд України визнає обмеження максимального розміру пенсій незаконним, то особам, які підпадають під визначені в рішенні Конституційного Суду критерії та пенсії яких обмежені максимальним розміром, може бути необхідно звернутися до територіальних управлінь Пенсійного фонду щодо виплати пенсії без обмеження максимального розміру.

Другий варіант — особи можуть відстоювати своє право на отримання пенсії у належному розмірі через суд, посилаючись на рішення Конституційного Суду України. Це може зайняти час і вимагати додаткових зусиль.

Пенсіонери, які вже пройшли судові процеси й отримали негативні рішення, можуть звернутися до суду, який розглядав їхні справи, з заявою про перегляд рішення за виключними обставинами та спробувати отримати позитивне судове рішення.

! У разі, якщо Конституційний Суд України відхилить скарги пенсіонерів і не змінить становище, то вони можуть шукати нові підстави для звернення до судів або розглядати інші юридичні шляхи для захисту своїх прав.