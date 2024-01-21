Как пенсионеры могут увеличить свои выплаты

До сих пор судебная практика в Украине не защищала пенсионеров, ограничиваемых в размере пенсии, если она превышала установленный законом максимум — 23,6 тысячи гривен. Но пенсионеры получили шанс повлиять на это и увеличить размеры выплат.

Законно ли ограничивать пенсию

Конституционный Суд Украины рассматривает законность ограничения максимального размера пенсий в Украине на уровне десяти прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

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По словам адвоката Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елены Воронковой, до сих пор суды отклоняли претензии пенсионеров по ограничению максимальных пенсий, считая их необоснованными.

! Однако решение Кировоградского окружного административного суда от 2021 года отошло от обычной практики и признало ограничение максимальных "гражданских" пенсий неправомерными.

В результате Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины с вопросом соответствия конституционным нормам законов, ограничивающих максимальный размер пенсий до десяти прожиточных минимумов.

Если ограничения признают незаконным

! Елена Воронкова считает, что это решение открывает возможность пенсионерам получить пенсии без ограничения максимального размера. Конституционный Суд Украины в последние годы все больше обращает внимание на неравенство статусов в зависимости от видов пенсий и защищает права людей в связи с принятием новых законов.

Если Конституционный Суд Украины признает ограничение максимального размера пенсий незаконным, то лицам, которые подпадают под определенные в решении Конституционного Суда критерии, и пенсии которых ограничены максимальным размером, может потребоваться обратиться в территориальные управления Пенсионного фонда по выплате пенсии без ограничения максимального размера.

Второй вариант — лица могут отстаивать свое право на получение пенсии в надлежащем размере через суд, ссылаясь на решение Конституционного суда Украины. Это может занять время и потребовать дополнительных усилий.

Пенсионеры, которые уже прошли судебные процессы и получили негативные решения, могут обратиться в рассматривавший их дела суд с заявлением о пересмотре решения по исключительным обстоятельствам и попытаться получить положительное судебное решение.

! В случае, если Конституционный Суд Украины отклонит жалобы пенсионеров и не изменит положение, они могут искать новые основания для обращения в суды или рассматривать другие юридические пути для защиты своих прав.