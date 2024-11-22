Як зміниться пенсійний вік в Україні у 2025 році
22 листопада 2024, 11:16Читать новость на русском
Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Для кожного віку встановлена своя норма стажу.
Які зміни відбудуться у 2025 році
"Підіймати" пенсійний вік у 2025 році не будуть. Однак, зміняться норми стажу для кожного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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У 2025 році мінімально необхідна кількість стажу буде така:
- для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 років мінімум складатиме 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Як буде змінюватись кількість необхідного стажу
До 2028 вимоги до кількості необхідного стажу змінюватимуться. Для 60 років цей показник зростатиме так:
- у 2026 році потрібно буде набути уже щонайменше 33 роки страхового стажу;
- у 2027 році — 34 роки;
- у 2028 році — 35 років.
Для 63 років:
- у 2026 році необхідно буде мати мінімум 23 роки страхового стажу;
- у 2027 році — 24 роки;
- у 2028 році — 25 років.
Зверніть увагу! Показник для 65 років поки не буде змінюватись.