Хто може отримати таку пенсію

Пенсія по втраті годувальника передбачені для дітей та дорослих, що не мають змоги самостійно себе фінансово забезпечити, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Кому надається така пенсія:

усиновленим дітям (маються на увазі пасинки та падчерки), якщо вони не мають аліментів від батьків;

дітям-сиротам (до 23 років);

дітям, що продовжують навчатися (до 23 років);

дітям до 18 років або старшим, якщо цим особам встановлена інвалідність до 18 років;

іншому з подружжя чи батькам, якщо такі громадяни сягнули пенсійного віку чи є особами з інвалідністю;

іншому з подружжя, брату, сестрі, дідусі, бабусі, одному з батьків годувальника, незалежно від віку та працездатності, якщо одна з цих осіб не працює і зайнята доглядом за дитиною годувальника (пенсія надається поки дитині не виповниться 8 років).

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності,

– йдеться у законі.

Зверніть увагу! Пенсію можна оформити і без стажу у годувальника, якщо померлий загинув під час участі у Революції Гідності, зник безвісти чи став донором органів.

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Пенсія по втраті годувальника залежить від пенсійної виплати за віком, яку б мав померлий: