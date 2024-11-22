Кто может получить такую пенсию

Пенсия по потере кормильца предусмотрены для детей и взрослых, не имеющих возможности самостоятельно себя финансово обеспечить, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Кому предоставляется такая пенсия:

усыновленным детям (имеются в виду пасынки и падчерицы), если они не имеют алиментов от родителей;

детям-сиротам (до 23 лет);

детям, продолжающим учиться (до 23 лет);

детям до 18 лет или старшим, если этим лицам установлена инвалидность до 18 лет;

другому супругу или родителям, если такие граждане достигли пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью;

другому из супругов, брату, сестре, дедушке, бабушке, одному из родителей кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если одно из этих лиц не работает и занято уходом за ребенком кормильца (пенсия предоставляется пока ребенку не исполнится 8 лет).

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его иждивении, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который был бы необходим ему для назначения пенсии по III группе инвалидности,

– говорится в законе.

Обратите внимание! Пенсию можно оформить и без стажа у кормильца, если умерший погиб во время участия в Революции Достоинства, пропал без вести или стал донором органов.

Какой размер пенсии по потере кормильца

Пенсия по потере кормильца зависит от пенсионной выплаты по возрасту, которую бы имел умерший: