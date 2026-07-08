Знеструмлення внаслідок атак та негоди: де українці залишились без світла

Росія продовжує активно атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів на ранок 8 липня відомо про нові знеструмлення у Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Що відомо про відсутність світла в Україні

Там, де це дозволяють безпекові умови, енергетики вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, про що повідомили в Укренерго.

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Також через погодні умови знеструмлені 10 населених пунктів у Хмельницькій області. Станом на зараз ремонтні бригади здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

У Полтавській області російський БПЛА атакував службовий автомобіль. Троє енергетиків отримали поранення різного ступеня важкості, постраждалих вже доставлено до лікарні. Про це зазначили в Міністерстві енергетики.

Водночас в країні зросло споживання електроенергії. У середу, 8 липня, станом на 09:30, воно було на 4,3% вищим, ніж у той час попереднього дня – у вівторок, 7 липня. Причиною таких змін стала хмарна погода.

Українцям радять перенести користування потужними електроприладами на період з 11:00 до 15:00. Це період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій.

Водночас графіки відключень світла запроваджувати не планують. Але ситуація може змінюватися. Тому населенню варто слідкувати за новинами своїх операторів системи розподілу.

Що ще варто знати про ситуацію в енергетиці

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня Росія здійснила масовану атаку. Це, зокрема, стало причиною знеструмлень.

У вівторок, 7 липня, українці залишилися без світла внаслідок погодних умов та обстрілів. Крім того, у Донецькій області ремонтна бригада потрапила під обстріл.