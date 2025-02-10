Яке грошове забезпечення отримують сім'ї безвісти зниклих військових

Члени сімей військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні, мають право на грошове забезпечення. Його сума відрізняється залежно від посади, яку займав військовослужбовець.

Які виплати отримують сім'ї зниклих

Виплати зберігаються за місцем останньої служби військового та перераховуються його родичам, передає 24 Канал з посиланням на видання "Армія Інформ".

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Статус зниклого безвісти надається, якщо понад 15 днів немає інформації про місцезнаходження військовослужбовця під час виконання обов’язків із захисту України.

Що треба знати про надання виплати:

Виплати тривають до з’ясування обставин – повернення з полону, звільнення, офіційного підтвердження загибелі або визнання особи безвісти зниклою.

Крім основного забезпечення, яке дорівнює зарплаті військовослужбовця, родини мають право на додаткову винагороду в розмірі 100 000 гривень на період дії воєнного стану.

Для отримання цих виплат необхідно подати звернення протягом трьох років з дня смерті (загибелі) військовослужбовця або з дати набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісти зниклою.

Важливо! Виплату не призначають у випадках самовільного залишення служби та на ситуації, коли особа добровільно здалася в полон.