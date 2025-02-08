Скільки часу сім'я отримує виплати

Військовослужбовець вважається безвісно відсутнім, якщо під час виконання обов’язків із захисту України про його місцеперебування немає жодної інформації понад 15 днів, передає 24 Канал з посиланням на видання "Армія Інформ". Це не стосується випадків самовільного залишення частини або місця служби.

Читайте також Де Україна братиме кошти, щоб покрити дефіцит бюджету

Виплати продовжуються до моменту, коли будуть остаточно з’ясовані обставини потрапляння військового в полон, інтернування, звільнення або офіційного визнання його безвісно відсутнім чи загиблим.

Члени сімей військовослужбовців мають право на грошове забезпечення, яке виплачується за посадою, яку обіймав військовий. Зокрема, передбачена додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень на період дії воєнного стану.

Зауважте! Грошове забезпечення виплачується за умови, що звернення на отримання виплат надійшло протягом трьох років з дня смерті (загибелі) військовослужбовця або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим.

Хто має право на виплати

Грошове забезпечення може отримувати наступні особи:

Дружина (чоловік) військовослужбовця;

військовослужбовця; Якщо немає дружини (чоловіка) – повнолітні діти , які проживали разом з ним, або законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку);

, які проживали разом з ним, або (опікуни, піклувальники) чи неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку); Особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця, або батьки військовослужбовців – рівними частками, якщо військовослужбовець не перебував у шлюбі та не мав дітей.

У разі відсутності таких осіб – виплати можуть отримати спадкоємці за зверненням на підставі наказу командира військової частини про виплату.