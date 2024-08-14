З рахунку донатів у Литві для України зникли 130 000 євро, а потім повернулися

У місцевому сервісі для збору донатів Contribee виник скандал щодо донатів для України. Один із його акціонерів зняв велику суму з рахунку фонду Blue/Yellow.

Що сталося з донатами

Керівник Contribee Адріюс Якученіс розповів, що розпочато досудове розслідування проти одного з колишніх керівників платформи, який нібито самовільно уклав із Contribee кредитний договір для особистих потреб.

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Виявилося, що саме Гедімінас Раткявічюс, колишній голова Contribee та один із її основних акціонерів, взяв понад 130 000 євро з рахунку Blue/Yellow.

У нещодавньому звіті блогера Скірмантаса Малінаускаса стверджується, що Раткявічюс маніпулював обліковими даними засновника Blue/Yellow Йонаса Омана, щоб полегшити несанкціоноване виведення коштів. Ці дії, як повідомляється, не дозволили Оману швидко виявити зникнення грошей.

Розрахунок був простий – Йонас заходить у систему досить рідко, тому можна буде виграти час. А найголовніше, коли спливе скандальна подія, ніхто не захоче про неї говорити, тому що це не тільки стане останнім цвяхом у труну репутації Contribee, але й може вдарити по великій організації, яка чесно працює над збиранням пожертв для України,

– заявив він.

Blue/Yellow та Contribee не повідомляли про це публічно, побоюючись репутаційних ризиків. Проте один із представників Contribee звертався до правоохоронних органів.

Згодом представник Blue/Yellow Кароліс Жукаускас підтвердив, що фонд виявив нестачу коштів на своєму обліковому записі ще на початку року.

Представники Contribee повідомили, що у них внутрішні проблеми і що вони розв'язують це питання за допомогою правоохоронних органів. У результаті всі кошти були повернуті, і ми не маємо претензій до них,

– сказав він.

Також він додав, що фонд не зазнав збитків і досі не знає всіх деталей.