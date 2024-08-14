Рейтинг України Fitch

Україна розпочала процес реструктуризації міжнародних облігацій на суму 20 мільярдів доларів, відповідно до нещодавно прийнятого закону, який дозволяє призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня. Це рішення було прийнято в той час, коли країна бореться з наслідками війни з Росією. Наразі влада шукає згоди власників облігацій на реструктуризацію боргу.

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У розпал війни з Росією Україна робить значні кроки у реструктуризації свого боргу, прагнучи відновити доступ до міжнародних фінансових ринків. Незважаючи на ці зусилля, агентство Fitch Ratings знизило кредитний статус України, зберігши при цьому рейтинг національної валюти на рівні "ССС-". Це означає, що внутрішній борг України навряд чи буде частиною будь-яких угод про реструктуризацію із зовнішніми кредиторами.

S&P Global офіційно знизило кредитний рейтинг України до "вибіркового дефолту" з 2 серпня, підкресливши значні фінансові ризики, з якими стикається країна. Крім того, Fitch Ratings зазвичай утримується від надання прогнозів для країн з рейтингом нижче "ССС+", що ще більше підкреслює серйозність економічних проблем України.

Нагадаємо! 25 липня Fitch Ratings оголосило про зниження довгострокового рейтингу дефолту України в іноземній валюті з "СС" до "С", що означає перехід від ймовірного до неминучого ризику дефолту.