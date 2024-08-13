Яка ситуація з російською економікою

Російська економіка нині демонструє кращі результати, ніж очікувалося. Однак, це переважно пов'язано з розвитком військової промисловості.

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Основними факторами зростання ВВП Росії залишаються споживання і державні замовлення, які значною мірою залежать від війни.

Зауважте! Провідні експерти вважають, що після війни Кремль намагатиметься зберегти воєнну економіку якомога довше.

Військовій промисловості знадобляться роки для поповнення втрачених запасів техніки та боєприпасів. Ті, хто отримує вигоду від війни, виступатимуть проти переходу на мирні рейки.

До слова! Путін раніше зазначав, що оборонний сектор включає тисячі компаній і мільйони співробітників. У першій половині 2024 року ВВП Росії зріс на 4,7%, що перевищує попередні прогнози центрального банку.