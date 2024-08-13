Какова ситуация с российской экономикой
Российская экономика сейчас демонстрирует лучшие результаты, чем ожидалось. Однако, это преимущественно связано с развитием военной промышленности.
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Основными факторами роста ВВП России остаются потребление и государственные заказы, которые в значительной степени зависят от войны.
Военной промышленности понадобятся годы для пополнения утраченных запасов техники и боеприпасов. Те, кто получает выгоду от войны, будут выступать против перехода на мирные рельсы.