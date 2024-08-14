Рейтинг Украины Fitch

Украина начала процесс реструктуризации международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов, в соответствии с недавно принятым законом, который позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Это решение было принято в то время, когда страна борется с последствиями войны с Россией. Сейчас власти ищут согласия держателей облигаций на реструктуризацию долга.

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В разгар войны с Россией Украина делает значительные шаги в реструктуризации своего долга, стремясь восстановить доступ к международным финансовым рынкам. Несмотря на эти усилия, агентство Fitch Ratings понизило кредитный статус Украины, сохранив при этом рейтинг национальной валюты на уровне "ССС-". Это означает, что внутренний долг Украины вряд ли будет частью каких-либо соглашений о реструктуризации с внешними кредиторами.

S&P Global официально понизило кредитный рейтинг Украины до "выборочного дефолта" со 2 августа, подчеркнув значительные финансовые риски, с которыми сталкивается страна. Кроме того, Fitch Ratings обычно воздерживается от предоставления прогнозов для стран с рейтингом ниже "ССС+", что еще больше подчеркивает серьезность экономических проблем Украины.

Напомним! 25 июля Fitch Ratings объявило о снижении долгосрочного рейтинга дефолта Украины в иностранной валюте с "СС" до "С", что означает переход от вероятного к неизбежному риску дефолта.