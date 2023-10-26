Зниження темпів інфляції: як покращується економіка України

НБУ продовжує покращувати прогнози відносно темпів виходу української економіки з кризи. Значні коливання фінансовому ринку можуть відбутися у 2024 році.

Чи буде меншою інфляція

Завдяки тому, що цьогорічний врожай сільськогосподарських культур був значним, інфляція почала стрімко знижуватися. До прикладу, у вересні вона набула значення 7,1% (йдеться про річний вимір).

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Найбільше на цінові показники вплинули такі продукти:

овочі;

фрукти;

олійні культури;

зернові;

цукрові буряки.

Не варто відкидати і вплив "замрозки" тарифів. Цей мораторій також зумовив стійкість економічної ситуації.

Реформи на валютному рину дозволили уникнути значних коливань курсу. А це, своєю чергою, зупинило зростання цін на продукти з імпортними складовими. Таким чином, базова інфляція у вересні склала лише 8,4%.

У НБУ вважають, що завдяки введеним змінам, ситуація покращуватиметься і у жовтні. Вірогідно, інфляція знову знижуватиметься. Варто зазначити, найбільше на ситуацію всередині фінансового ринку у жовтні вплинув перехід курсу до керованого гнучкого.

Чому в Україні високий рівень інфляції

Безумовно, найбільший вплив на українську економіку мають події на фронті та темпи відродження промисловості. Маємо розуміти, що через вторгнення Росії, значна кількість територій України і досі знаходяться у зоні бойових дій і підприємства там не підлягають відновленню.

Зараз на інфляцію значний тиск створює ситуація на ринку праці. Оскільки міграція спричинила витік висококваліфікованих кадрів за кордон, роботодавці змушені збільшувати рівень заробітної плати, аби привабити спеціалістів. Водночас в Україні зростає попит на деякі споживчі товари, а логістика і виробнича діяльність ускладнюється.

У наступному році інфляція може тимчасово прискоритись. Однак, вона швидко повернеться до сталого рівня. У НБУ вважають, що у кінці 2023 року інфляція становитиме 5,8% замість 10,6%, а от у 2024 році, цей показник складе 9,8% замість прогнозованих 8,5%.

Ціни зростатимуть, через необхідність знизити тиск на бізнес. У 2025 році ситуація поліпшиться і інфляція становитиме 6%. Звичайно, такі оптимістичні прогнози можливі за умови покращення ситуації на фронті і нарощення темпів відновлення економіки.