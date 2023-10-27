Зниження облікової ставки: економіст відповів, як це вплине на споживчі ціни

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук повідомив, що НБУ планує знизити облікову ставку та ставку за депозитними сертифікатами овернайт вже на наступному засіданні 15 грудня. Мовиться про зниження до 15 % річних.

Досі облікова ставка становила 20%, 26 жовтня її зменшили до 16%, а до кінця року планують зменшення ще на 1%. До чого призведе цей крок 24 Каналу пояснив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Перш за все, зниження облікової ставки стало наслідком тих процесів, що зараз відбуваються в українській економіці. Адже з 2022 року ставка фінансування була понад 20%.

Хороший урожай, відновлення української економіки – уже двічі давали можливість Національному банку покращувати прогноз. І як наслідок змінювати ставку рефінансування,

– зауважив економіст.

На сьогодні ставка рефінансування – це один з інструментів, яким забезпечується боротьба з інфляцією в Україні. Тобто, що вище ставка рефінансування, тим дорожче гроші, тим менше грошей в наслідку є в оберті і тим більший тиск на зниження цін.

Пендзин пояснив, як зміни від НБУ вплинуть на ціни: дивитися відео

Вплив на ціни

На кінець вересня 2023 року Україна мала 7,1% річних. Інфляція перебувала в межах 7%, відповідно на стільки ж і піднімаються ціни. До серпня цей показник становив 8,2%, але в прогнозі до грудня стояло 10%. Наразі очікується, що до кінця року інфляція буде ближче до 5%.

Інфляція – це індекс росту споживчих цін. Лише за 2022 рік в Україні інфляція становила 26%. Тобто фактично за минулий рік в Україні ціни виросли на 26%.

Зараз інфляція майже переведена в стан до початку активних бойових дій. З цієї точки зору інструмент високої ставки рефінансування відіграв свою функцію. До цього додався цьогорічний надзвичайно потужний врожай, пояснив Пендзин.

А як наслідок, великий обсяг продукції, що прийшов на ринок, спровокував реальне зниження цін на овочі, борщовий набір, споживчий кошик в цілому. Це дало можливість Національному банку, покращивши прогноз, зменшити ставку рефінансування.

Однак зміна ставки рефінансування не означає, що українці отримуватимуть дешевші кредити. Принаймні цьогоріч.

Ми чекаємо змін до кінця цього року в ставці рефінансування і приведення у відповідність вартості грошей до тієї вартості, через яку банки зможуть залучати міжбанківське кредитування і рефінансування від Національного банку України,

– додав Пендзин.

Він переконаний, якщо тенденція продовжиться, то НБУ відповідно зменшить і вартість депозитних сертифікатів, які він продає комерційним банкам і вартість можливого запозичення. Так українці зможуть побачити зменшення відсоткових ставок для бізнесу.

Як зниження облікової ставки вплине на економіку