Зменшення розміру пенсії: чому так стається

Деякі пенсіонери помічають, що з часом їх пенсійні виплати стали меншими. Так справді може статися за певних умов.

Чому знижують пенсію

Сергій Коробкін розповів для 24 Каналу, що є випадки, коли пенсіонерам урізають виплати. Це може бути пов'язано з невчасним оновленням інформації у ПФУ про працевлаштування.

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Сергій Коробкін Експерт з питань щодо пенсійного забезпечення Насамперед треба розбиратися що там з пенсійною справою та чому Пенсійний фонд так зробив. Водночас інколи рішення про зменшення виплат стає зрозумілим і логічним.

Що ще може трапитися

Також може виникнути "плутанина" з автоматичним перерахунком для пенсіонерів, які працюють. Наприклад цього року перерахунок їх виплат здійснили ще у квітні, але свої виплати вони отримали лише в червні.

Припустимо, пенсія збільшилась на 200 гривень, й людині в червні додали до основної пенсії десь 600 гривень: 200 гривень за квітень, борг, який сформувався у травні, – це ще 200 гривень та плюс ще одні 200 гривень. У липні ж особа отримає вже чистий розмір пенсії без доплат, тобто розмір буде на 200 гривень більший, ніж в травні, але менший, ніж у червні. За таких умов може здатися, що пенсія нібито зменшилася,

– сказав Коробкін.

Коли пенсіонер вважається таким, що не працює, його виплата зростатиме з підвищенням прожиткового мінімуму. Проте це не стосуються працюючих осіб, бо для перерахунку їх пенсій застосовується старий рівень прожиткового мінімум, поки вони не звільняться.

Відтак людина пішла працювати, а вважалася такою, що не працює. Її пенсію трішки збільшили. Проходить час і Пенсійний фонд робить верифікацію, під час якої з'ясовується, що людина працює вже рік. Таким чином виявляється певна переплата, яку автоматично з людини знімають. Відповідно розмір пенсії зменшується разово, або впродовж кількох місяців,

– каже експерт з питань пенсійного забезпечення.

Про працевлаштування пенсіонерам варто повідомляти ПФУ завчасно, щоб потім не отримати скорочені виплати.