Почему снижают пенсию

Сергей Коробкин рассказал для 24 Канала, что есть случаи, когда пенсионерам урезают выплаты. Это может быть связано с несвоевременным обновлением информации в ПФУ о трудоустройстве.

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Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Прежде всего надо разбираться что там с пенсионным делом и почему Пенсионный фонд так сделал. В то же время иногда решение об уменьшении выплат становится понятным и логичным.

Что еще может случиться

Также может возникнуть "путаница" с автоматическим перерасчетом для работающих пенсионеров,. Например в этом году перерасчет их выплат осуществили еще в апреле, но свои выплаты они получили только в июне.

Допустим, пенсия увеличилась на 200 гривен, и человеку в июне добавили к основной пенсии где-то 600 гривен: 200 гривен за апрель, долг, который сформировался в мае, – это еще 200 гривен и плюс еще одни 200 гривен. В июле же лицо получит уже чистый размер пенсии без доплат, то есть размер будет на 200 гривен больше, чем в мае, но меньше, чем в июне. При таких условиях может показаться, что пенсия якобы уменьшилась,

– сказал Коробкин.

Когда пенсионер считается таким, что не работает, его выплата будет расти с повышением прожиточного минимума. Однако это не касаются работающих лиц, потому что для перерасчета их пенсий применяется старый уровень прожиточного минимум, пока они не уволятся.

Поэтому человек пошел работать, а считался таким, что не работает. Его пенсию немного увеличили. Проходит время и Пенсионный фонд делает верификацию, во время которой выясняется, что человек работает уже год. Таким образом оказывается определенная переплата, которую автоматически с человека снимают. Соответственно размер пенсии уменьшается разово, или в течение нескольких месяцев,

– говорит эксперт по вопросам пенсионного обеспечения.

Обратите внимание! О трудоустройстве пенсионерам стоит сообщать ПФУ заблаговременно, чтобы потом не получить сокращенные выплаты.