Чи продовжить укріплюватися гривня: пояснюють експерти

Кілька днів поспіль курс долара до гривні - просідав. Експерти вважають, що укріплення позицій гривні до долара буде залежати від обсягів зовнішньої підтримки України.

Чи продовжить укріплюватися гривня

Подальше зниження тиску на гривню, або навіть її укріплення, можливе лише за умови, що питання бюджетної підтримки України з боку західних партнерів – буде вирішене остаточно. Таку думку висловив експерт Юрій Крохмаль, з Банку Авангард.

Читайте також: В банках, обмінниках та на чорному ринку: ціна валют подешевшала усюди

Водночас Директор з ринків капіталу Sense Bank, Тетяна Попович, також висловлює сподівання, що питання щодо надання нам міжнародної фінансової допомоги – будуть позитивно вирішені. На її думку, це надасть значну психологічну підтримку гривні.

Тетяна Попович Директор з ринків капіталу Sense Bank Це, щоправда, не означає, що курс не має рухатися взагалі - нормальна реакція на сплески попиту чи пропозиції є природною.

Які прогнози на найближчий час

Втім, Директор з ринків капіталу Sense Bank стверджує, що прогнозувати чіткі курсові коридори доволі важко. Тим більше, на початку року – коли нормальний діловий ритм порушується.

Тетяна Попович Директор з ринків капіталу Sense Bank Я не думаю, що саме цей тренд на здешевшання іноземної валюти буде тривалим. Щонайменше вже на початку весни можна очікувати на помітне зростання пропозиції валюти з боку агровиробників, які потребуватимуть додаткової гривневої ліквідності для проведення посівної.

Відтак, очікується, що протягом наступних тижнів офіційний курс долара буде залишатися в діапазоні 37,5 − 38,1 гривні за долар. Водночас Олександр Паращій, з Concorde Capital, стверджує, що готівковий долар буде дешевшати, рухаючись ближче до офіційного курсу.

Який курс долара станом на сьогодні