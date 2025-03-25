Ціни на газ у Європі падають: який зв’язок із перемовинами щодо України

В Європі зафіксовано зниження цін на газ, оскільки ринок очікує підсумків 12-годинних переговорів між представниками США та Росії в Саудівській Аравії. Як закінчила зимова опалювальний сезон, читайте далі.

Як змінились ціни на газ у Європі

Видання Bloomberg пише, що газові трейдери слідкують за прогресом припинення вогню, яке ініціює Дональд Трамп, сподіваючись на відновлення постачання російського газу в Європу, передає 24 Канал. Відтак, ф'ючерси на нафту знизилися на 1,8% після незначного підвищення напередодні.

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Сезонні ціни досі не дають ринкових стимулів для закачування газу в сховища влітку. Існує ймовірність, що на початку сезону закачування буде відбуватися повільно, оскільки трейдери очікують цінової корекції або збільшення пропозиції на ринку.

Цікаво! 17 березня ціни на газ знизилися завдяки прогнозам погоди та запланованим переговорам між президентами США та Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що покращили баланс поставок у регіоні.