До 30 доларів за барель: Київ закликає G7 "вдарити по больовій точці" Росії

Українська влада сподівається, що G7 ухвалить справедливе рішення щодо цін на російську нафту. При цьому Київ закликає максимально посилити санкційний тиск на Росію.

Яку ціну на російську нафту пропонує Україна

Україна запропонувала країнам "Великої сімки" знизити максимальну ціну на російську нафту, що експортується морем, до 30 доларів за барель. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві, повідомляє 24 Канал.

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Сибіга наголосив, що серед усіх санкцій одне з найболючіших питань для Росії – це обмеження цінової стелі на нафту.

Ми наше бачення довели до відома наших партнерів, і це дійсно має бути рішення на рівні, чи у форматі G7. Наші очікування, ми дуже сподіваємося, що рішення в цьому напрямку, під час планованого G7 рішення у Канаді, будуть прийняті та, відповідно, оформлені,

– зазначив Сибіга.

Важливо! Наразі цінова стеля на російську нафту становить 60 доларів за барель. Єврокомісія раніше пропонувала знизити ціну до 45 доларів на барель.

Як G7 може посилити тиск на Росію

Глава МЗС підкреслив, що лише подальше посилення санкцій може змусити Росію до справедливого миру. За його словами, санкційний тиск має стати руйнівним для російської економіки.

Одним із важливих чинників тиску, окрім цін на нафту, можуть стати заморожені російські активи.

Тут потрібно більше волі, більше рішучості. І це також, напевно, одне з рішень, які слід очікувати від формату засідання на рівні лідерів G7,

– вважає Сибіга.

Також, на його думку, необхідно посилювати ізоляцію Росії від світу, щоб не допустити її повернення на міжнародну арену.

Варто знати! Саміт лідерів країн G7 пройде з 15 до 17 червня у канадському місті Кананаскіс. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його теж запросили на цей саміт.