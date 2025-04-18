Дехто з українців може втратити знижку на газ: у чому причина

Деякі споживачі не отримують обіцяну знижку 1% на оплату газу. У компанії наголосили, що бонус надається лише за дотримання певних умов, зокрема вчасну оплату до 15 числа поточного місяця.

Чому споживачі не отримують знижку на газ

Клієнти "Нафтогазу" поскаржилися, що, попри своєчасні платежі, знижка не зараховується, передає 24 Канал з посиланням на сторінку ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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У відповідь компанія зазначила, що для отримання бонусу потрібно правильно виконати всі вимоги, а помилки в оплаті чи затримка можуть вплинути на нарахування знижки.

Споживачі, які вчасно сплачують за газ до 15 числа, не завжди бачать обіцяний 1% знижки в наступному рахунку. У компанії "Нафтогаз України" пояснили, що це може бути пов’язано з невиконанням усіх необхідних умов.

Як отримати знижку

Щоб отримати бонус, споживач має повністю оплатити нарахування за попередній місяць до 15 числа через офіційні онлайн-інструменти Нафтогазу:

сайт без реєстрації;

особистий кабінет;

чат-бот GASUA у Viber/Telegram.

Зауважте! Важливо враховувати, що оплата за розподіл газу (доставку) здійснюється окремо – за іншими реквізитами та рахунком, і вона не впливає на знижку.

Треба оновити дані

Також у "Нафтогазі" наголосили, що для коректної роботи сервісів та уникнення проблем із нарахуваннями важливо своєчасно оновлювати персональні дані.

Актуалізація необхідна з кількох причин:

щоб уникнути плутанини з документами;

для коректного нарахування вартості газу;

для отримання точної інформації за особовим рахунком;

для повноцінного доступу до онлайн-сервісів та передачі показників;

для своєчасного інформування.

Зауважте! Клієнтам варто оновити дані у разі зміни прізвища, номера телефону, електронної пошти, паспортних даних або якщо було виявлено розбіжності в інформації на сайті чи в особистому кабінеті.